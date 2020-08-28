Во время пандемии треть россиян отказалась платить за «коммуналку»

Россияне во время пандемии перестали платить за услуги ЖКХ. Уровень оплаты в целом по стране летом снизился на треть, и с наступлением осени население не спешит выплачивать долги. Список городов с самым высоким средним чеком за коммунальные услуги при этом возглавил Екатеринбург.

Уже в начале действия ограничительных мер в марте и апреле оплата по начислениям ЖКУ снизилась на 12% по сравнению с ситуацией в январе и феврале. Об этом говорится в исследовании компании «Биллинг Онлайн Решения», которая входит в группу Qiwi. Данные были получены из биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей в РФ.

В мае снижение активности плательщиков продолжилось и достигло 24%, а в июне – 31%, приводит РИА «Новости» данные исследования. Аналитики подчеркнули, что резкое снижение уровня оплаты в мае и июне произошло на фоне решения правительства об отмене пени за неуплату за ЖКУ до января 2021 года. Жители восприняли это как возможность пока вообще не оплачивать счета, и долги начали расти. Несмотря на то, что в августе россияне вспомнили о платежках и уровень оплаты пошел вверх, рассчитываться по накопившимся долгам граждане не спешат.

Серьезнее всего уровень оплаты в июне снизился в Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Что касается москвичей, то в столице платежная дисциплина упала всего на 10%.

При этом, отметили в «Биллинг Онлайн Решения», самый высокий средний чек за жилищно-коммунальные услуги отмечался в мае-июне в Екатеринбурге, где летом жители получают платежку в среднем на 3100 рублей. На втором месте находится Петропавловск-Камчатский с квитанцией на 3044 рублей, третью строчку занял Краснодар с 2776 рублей, а на четвертой позиции оказалась Тюмень – там летняя оплата ЖКУ в среднем составляет 2400 рублей.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.08.20

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