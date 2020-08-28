«Этот трупик нужно реанимировать»: Общественная палата – не место для дискуссий

Общественная палата России нуждается в «реанимации». Как стало известно редакции РИА «Новый День», обсуждение законопроекта, регулирующего деятельность в сфере молодежной политики, из конструктивного диалога превратилось в банальное требование «одобрямс».

Рамочный проект

Общественники давно ждали закон о молодежи – последний раз законодательные инициативы по этой теме были приняты в 1993 году – однако документ, который внесен в Госдуму сейчас носит рамочный характер.

Как пояснила РИА «Новый День», руководитель Департамента по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР Александра Шубина, сегодня очень важно грамотно заполнить законопроект, поскольку он отменяет все принятые нормативные акты.

«Само принятие закона для нас очень актуально, потому что наша организация ориентирована как раз на работающую молодежь. Ранее в ряде нормативных актов присутствовали такие понятия как «молодой специалист», «молодой работник», «молодой ученый». Но в проекте закона, который был внесен в Государственную думу, эти понятия отсутствуют, есть только понятие «молодая семья». Из-за того, что с принятием закона ранее действующие акты будут отменены, понятие «молодой работник» уходит из правового поля», – сказала она.

«Мы рассылаем наш проект поправок всем причастным: чем больше людей будут вовлечены, тем больше шансов, что изменения будут внесены. Наша позиция была услышана на слушаниях в Общественной палате», – отметила Шубина.

Член Общественной палаты Москвы, председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков в комментарии изданию подчеркнул, что некоторые положения закона вызывают у него опасения. «На протяжении почти 20 лет предлагались разные проекты этого закона, были разные версии, где инициаторы пытались удовлетворить свои интересы. Тот проект, который был у нас на нулевом чтении на заседании в ОП РФ, является рамочным. Он действительно отражает закрепление статуса молодежи законодателем и закрепляет понятийный аппарат, который используется в сфере молодёжной политики», – отметил он. При этом Сараков подчеркнул, что многие положения закона, например, повышение возраста для молодежи с 30 до 35 лет, необходимо всесторонне проанализировать с учетом дальнесрочных последствий.

«Многие эксперты отмечают, что повышение возраста молодежи связано с тем, что в 2020 году основное поколение очень инфантильно, позже съезжает от родителей и обретает финансовую независимость. Поэтому одно из моих опасений заключается в том, что с повышением возраста мы наоборот порождаем и масштабируем ту инфантильность, которая есть сейчас у молодежи», – пояснил он.

Эксперт по проектному менеджменту, руководитель проектного офиса клуба лидеров «Эльбрус», член ОП РФ Евгения Дмитриева также отметила, новый закон требует обсуждения.

«Не все так радужно с предложенным проектом закона. В документе очень много неоднозначных понятий, таких как «социально значимая инициатива», «трудная жизненная ситуация»» «активное межведомственное взаимодействие» и др., требующих более точного определения», – констатировала Дмитриева.

Бюрократический подход в действии

В то же время, по словам участников слушаний, именно обсуждение на слушаниях и не состоялось. Мероприятие имело крайне номенклатурный характер: большинство предложений, которые поступили от региональных организаций были просто перечислены и не стали поводом для начала дискуссий. ОП РФ из довольно скучных «посиделок» не превратилась в инструмент стратегических решений, организацию, которая бы выражала волю общества.

Как пояснил РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией, именно формальный подход к работе ОП и заставил президента РФ Владимира Путина обновить состав Общественной палаты.

«Не зря в палату вошло столько новых членов – президент обновил свой список. Это было сделано, потому что необходимо менять стиль работы Общественной палаты. Этот трупик нужно реанимировать. Общественная палата – институт коммуникаций общества и власти. Если им дают обсуждать закон, они должны как можно больше людей собрать, всех выслушать и все это собрать воедино, сформулировать государству ТЗ и сказать, что нужно обществу. Сейчас получается, что государство разработало рамку закона (о молодежи), Общественная палата формально обсудила, никого не слушая, не вникая», – пояснил эксперт.

«Понятно, если в законе не прописано конкретно, значит, никто не сможет это правильно сделать – у всех будет свое толкование. Но некоторые члены ОП хотели проголосовать, а не устраивать дискуссии», – добавил он.

Именно те члены ОП, которым «все равно, что одобрять» в результате и повлияли на угасающий авторитет органа, отмечает источник.

Напомним, 22 июля, проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» был внесен на рассмотрение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В обсуждении закона приняли участие члены Общественной Палаты РФ и субъектов РФ, общественные эксперты. 25 августа в Общественной палате РФ прошли общественные слушания законопроекта, регулирующего деятельность в сфере молодежной политики.

Москва, Мария Вяткина

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