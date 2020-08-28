В России более 20% работодателей отказались защищать своих сотрудников от коронавируса

Почти четверть россиян сообщили, что их работодатели отказались от введения мер защиты от коронавируса на рабочем месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Как отмечается в исследовании, 22% компаний не предпринимали никаких мер защиты работников от коронавируса.
Половина респондентов рассказали, что работодатели обеспечили их дезинфицирующими средствами, а 41% участников опроса отметили, что на работе им раздали медицинские маски.
Еще 37% респондентов сообщили, что им ежедневно измеряют температуру, 31% опрошенных признались, что на их рабочих местах была увеличена частота уборки и дезинфекции. 19% участников исследования отметили, что работодатель полностью или частично перевел их на удаленную работу из дома.
При этом, только 2% респондентов сообщили, что работодатели компенсируют им затраты на такси, чтобы снизить риски заражения вирусом в общественном транспорте. В варианте «другое» (9%) опрошенные чаще всего отмечали, что их начальство регулярно заставляет сдавать тест на коронавирус.
В опросе приняли участие более 5100 сотрудников компаний из всех регионов России.
Напомним, за сутки в России было выявлено 4 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране число подтвержденных случаев инфицирования достигло 980 405.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 28.08.20
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