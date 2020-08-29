В Сыктывкаре проходит премьерный показ боевика «Шугалей-2»

В Сыктывкаре в кинотеатре «Кронверк-Синема» начался премьерный показ фильма «Шугалей-2». Мероприятие проходит при участии Кирилла Полухина, сыгравшего в киноленте главную роль.

Вторая часть «Шугалея» продолжает историю о незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме социологах. Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана держат в плену больше года.

По сведениям «КиноПоиска», выход фильма «Шугалей-2» ожидают 97% зрителей. Рейтинг первой части составляет 6,5 балла. Ее довольно тепло приняли кинокритики.

Трейлер «Шугалей-2»

На киносеанс, помимо исполнителя главной роли, пригласили сотрудников местных СМИ и членов правительства. Киносеанс проходит при участии режиссера фильма и одного из актеров.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан оказались в Ливии по приглашению правительства. Ученые проводили социологические исследования, затем россиян похитили боевики ПНС и бросили в частную тюрьму. Социологам не предъявили официальных обвинений. После похищения о состоянии Максима и Самера фактически нет никаких сведений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.08.20

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