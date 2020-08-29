Фильм «Шугалей-2» такой же зрелищный, как и голливудский боевик – Виталий Милонов

Сегодня, 29 августа, состоялся закрытый показ второй части фильма «Шугалей», посвященного истории российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Россияне попали в плен к ливийским террористам и находятся в заключении уже более года.

Свое мнение о фильме высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он находит кино зрелищным и ничуть не уступающим голливудским боевикам. Парламентарий был очень впечатлен сюжетом и динамикой.

«Посмотрел вторую часть российского боевика «Шугалей» и нахожусь под впечатлением. Можно сколько угодно ругать наше российское кино, но вот в этом случае получилось не хуже, чем в Голливуде», – сказал Милонов.

Депутат отметил, что посмотрел фильм буквально на одном дыхании. Такие впечатления парламентарий связывает с тем, что кинолента основана на реальных событиях. Максим Шугалей по-прежнему находится в застенках тюрьмы «Митига» в Триполи. Поэтому герою с экрана сопереживаешь вдвойне.

Милонов однозначно рекомендует фильм «Шугалей-2» к просмотру, поскольку, по его мнению, «другими яркими новинками в ближайшее время кинематограф нас не порадует».

Напомним, над освобождением россиян в настоящий момент работают как представители Фонда защиты национальных ценностей, чьими сотрудниками являются Шугалей и Суэйфан, так и российские дипломаты. Фильмы призваны обратить внимание общественности на проблему нарушения прав человека и ускорить возвращение россиян в родную страну.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.08.20

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