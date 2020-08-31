Полиция в Москве возбудила уголовное дело после избиения оппозиционера Егора Жукова

В Москве полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» по факту нападения на оппозиционного блогера, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Егора Жукова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут напавших на него двоих неизвестных.

Уголовное дело возбуждено по заявлению мужчины, который сообщил, что двое неизвестных на улице Ращупкина напали на него и избили, говорится в сообщении столичного полицейского главка. Фамилия пострадавшего не сообщается, однако известно, что вечером 30 августа на этой улице двое злоумышленников напали на оппозиционера Егора Жукова. Блогер был госпитализирован.

О нападении сообщил телеграм-канал «Команда Жукова». «По словам очевидцев, на него напали двое «титушек», которые впоследствии скрылись на самокатах, – рассказал пресс-секретарь команды Стас Топорков. – Сейчас Егор находится в ОВД по Можайском району и ожидает бригаду скорой помощи». Позднее в канале появилось сообщение о том, что, согласно данным МРТ, серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать.

Сегодня утром на месте нападения работал также адвокат Жукова Мурад Мусаев.

Стоит отметить, что это уже второе нападение на оппозиционного блогера – в первый раз также двое неизвестных подкараулили его около дома 24 июля, однако Жукову удалось от них скрыться.

Егор Жуков стал широко известен после московских протестов против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму летом 2019 года. В декабре Кунцевский суд столицы за участие в массовых беспорядках приговорил его к трем годам условно и запретил заниматься личным администрированием сайтов в течение двух лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 31.08.20

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