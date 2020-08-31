В Москве из-за Covid-19 перед 1 сентября отстранили от работы больше 5 тысяч работников образования

В Москве в преддверии 1 сентября временно отстранили от работы 5,5 тысяч сотрудников сферы образования. Причиной стал положительный тест на коронавирус. Проверку проходили не только учителя и руководство школ, но и работники столовых, охранных и клининговых компаний.

Тесты на Covid-19 сдали все работники системы образования Москвы, заверила заммэра Москвы Анастия Ракова.

«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тысячи человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», – приводит заявление Раковой портал правительства и мэра столицы.

Во всех 537 школах и 51 колледже Москвы в преддверии начала учебного года прошла дезинфекция, проведена генеральная уборка. Отныне они станут еженедельными, а в ежедневном режиме в школах будут проводить текущую уборку и обработку оборудования и спортивного инвентаря. Кроме того, во всех учреждениях, подведомственных департаменту образования, будут обеззараживать воздух закрытыми бактерицидными лампами.

Маски в школах обязаны носить сотрудники столовых, охранники, уборщики, специалисты инженерных служб и административный персонал. Кроме того, сообщается на портале мэра, маски должны носить учителя, когда они находятся вне класса. Ранее Анастасия Ракова заявляла, что снимать маски педагоги смогут только во время объяснений нового материала при соблюдении дистанции, если столкнутся со сложностями в передаче информации ученикам.

Сами школьники носить в учебном заведении маски не обязаны.

Москва, Алевтина Белова

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