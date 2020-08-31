Лето нарушило границы: в Гидрометцентре рассказали, каким будет начало сентября в Москве

Лето в московском регионе перешагнуло свой календарный рубеж – 1 сентября – и частично захватывает первый месяц осени. Как передает корреспондент РИА «Новый День», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, рассказал, почему август в столице заканчивается «совершенно необычно» и что ждать в первую неделю осени.

«В регионе совершенно необычная ситуация. Все мы знаем, что самый теплый день по климатическим расчетам – 31 июля и 1 августа. Но 1 августа температура в Москве была 20,2 градуса – ниже нормы на 3 градуса. А вот сегодня, 31 августа, когда температура должна быть примерно 15-17 градусов, она будет около 30-градусной отметки. Сегодня даже выпущено шторм-предупреждение», – сказал Вильфанд.

Он пояснил, что такая аномалия связана с циркуляцией воздуха, который идет в умеренные широты из Средней Азии.

Однако метеоролог отметил, что уже завтра температура резко упадет на 7-8 градусов.

«Ночь тоже очень теплая, минимальные значения 16-18 градусов. Первого числа резко меняется циркуляция, и в умеренные широты будет поступать воздух их Атлантики. Но учитывая, что сегодня настолько экстремально теплый день, завтра, с учетом понижения, температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Погода будет совершенно комфортная. Начиная со среды не будет осадков, возможен туман», – сообщил он.

По его словам, до конца недели температурный фон будет колебаться около 19-22 градусов, осадков не прогнозируется.

В то же время Вильфанд отметил, что теплое начало сентября нельзя назвать бабьим летом.

«Вот меня вчера спросили, можно ли говорить, что наступило бабье лето. Но бабье лето – период хорошей погоды после ненастья, а ненастья не было», – сказал он.

Синоптик пояснил, что из-за глобального потепления лето «перешагнуло рубеж».

«Я хочу напомнить, что период такой погоды в умеренных широтах встречается все чаще. Можно сказать, что и в 2017-м, и в 2018 году бабьего лета не было. Просто лето перешагнуло через временной рубеж – 1 сентября. В прошлом году оно продолжалось до 15 сентября, в позапрошлом году – до 22 сентября», – заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Как сообщал РИА «Новый День», накануне Вильфанд опроверг распространенное мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября. «Это не так. Нет четких дат его наступления», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.20

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