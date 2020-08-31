Погода «нервничает»: климатические изменения выходят из-под контроля

Влияние человека на климатические изменения становятся все более заметным и драматичным. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, именно антропогенное воздействие, ускоряющее глобальное потепление, влияет на экстремальную переменчивость погоды, которую специалисты фиксируют по всему миру. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за историю метеонаблюдений.

«Нынешний год войдет как минимум в пятерку самых теплых лет, а может и станет самым теплым. Это свидетельствует о том, что глобальное потепление, обусловленное деятельностью человеческой цивилизации, приводит к тому, что температура повышается. Природные факторы вносят свои коррективы, но вес их меньше, чем вес деятельности человечества. Именно деятельность человека приводит к увеличению парниковых газов в атмосфере», – сказал он.

Метеоролог отметил, что морской лед в Арктике в июле этого года сократился до рекордных значений. «Площадь, покрытая льдом, минимальная за 42 года. А предшествующий рекорд был в 2019 году – тенденция очевидна», – констатировал он.

Эксперт также напомнил, что в этом году американские и европейские специалисты прогнозируют сильный сезон ураганов: их число в нынешнем сезоне может достичь 25 – из них шесть ожидается супермощными. По его словам, это тоже следствие изменений климата.

Более того, Вильфанд обратил внимание, что погода «нервничает» и, несмотря на научно-технический прогресс, ее становится все сложнее и сложнее прогнозировать.

«Изменчивость – постоянное свойство погоды. Еще весной мы говорили, что лето будет неоднородно, как это и произошло, но в этом году изменчивость превышала свои значения. Это тоже связанно с глобальным потеплением климата», – считает метеоролог.

«Дело в том, что над вращающейся Землей первоначальный импульс переноса тепла идет от экватора к полюсу. Движение воздушных масс идет с запада на восток под действием силы Кориолиса (одна из сил инерции), возникающей за счет вращения газовой среды над вращающейся поверхностью. Это нормальное явление. Но за последние десятилетия в связи с тем, что происходит глобальное потепление, перенос идет неровно», – сказал он.

Вильфанд пояснил, что на экваторе температура почти не растет, но на полярных широтах потепление «идет огромными темпами». «В результате градиент температуры уменьшается, потому что полюс теплеет быстрее. Поэтому увеличивается количество меридиональных процессов, а не зональных, с севера на юг и с юга на север. Это приводит к частой смене погоды, изменчивости и касается всех регионов планеты», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее Вильфанд заявил, что лето в столичном регионе перешагнуло свой календарный рубеж и частично захватывает первый месяц осени.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.20

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