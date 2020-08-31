Сначала группы риска, затем – массовый охват: в России стартует вакцинация от Covid-19

В России массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие три-четыре месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцины для группы риска начнут поступать уже в сентябре.

«Группы риска. Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре. Дальше уже более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря», – цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что сейчас формируются группы добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины. Уже набрано больше 2,5 тыс. человек, всего будет 40 тыс. добровольцев.

Как сообщал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

15 августа пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена. Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Примечательно, что страны Запада обрушились с критикой на Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что российская вакцина недостаточно проверена. Он подчеркнул, что в ситуации с разработкой вакцины речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.20

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