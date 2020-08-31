ЧП в Москве: подросток устроил стрельбу из пневмата на детской площадке

В Москве подросток поссорился с другим мальчиком на детской площадке и стал стрелять в него из пневматического пистолета. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По имеющимся данным, ЧП на детской площадке случилось на юго-востоке столицы. Между подростками произошел конфликт, в результате один из мальчиков несколько раз выстрелил в сторону своего знакомого из пневматического пистолета.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел 29 августа. Между 13-летним и 14-летним подростками возникла ссора. В результате старший мальчик стал стрелять из пистолета. Пострадавший был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и ссадинами.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.20

Сначала группы риска, затем – массовый охват: в России стартует вакцинация от Covid-19. / «Уважаемый мэр, когда это прекратится?» Москвичи атаковали Собянина из-за ядовитой вони в городе. / Афера на 500 млрд рублей: завершено расследование дела богатейшего молдавского бизнесмена. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»