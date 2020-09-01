Старт вакцинации: москвичей призвали массово прививаться от гриппа

В Москве 1 сентября стартует масштабная программа вакцинации от гриппа. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«1 сентября в Москве начинается вакцинация от гриппа. В этом году это мероприятие является особенно важным, потому что предстоящий подъем сезонной заболеваемости 2020-2021 года имеет свои особенности. После прививки антитела к вирусу гриппа вырабатываются в течение двух недель, а действуют они год», – цитирует его слова пресс-служба мэрии.

Чиновник сообщил, что в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа, включая 44 мобильных пункта, в том числе, 36 – на станциях метро, 2 – на станциях Московского центрального кольца, 2 – на железнодорожной платформе и 4 – в центрах госуслуг «Мои Документы».

Хрипун также отметил, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и оформить на месте письменное согласие. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Но беременные женщины граждане, младше 18 лет могут привиться только в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Вакцинация проводится отечественными вакцинами, которые прошли обязательную государственную сертификацию и были разработаны по рекомендациям ВОЗ.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие три-четыре месяца. При этом первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре.

Москва, Мария Вяткина

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