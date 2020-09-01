В Москве администратор цирка, где леопард напал на ребенка, отделался штрафом

В Москве бывший администратор цирка, в котором во время экскурсии леопард напал на ребенка, получил штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло 5 ноября 2018 года. 43-летний подозреваемый был администратором одного из столичных цирков и проводил экскурсию для группы из 20 человек, среди которых были ученики 3 класса, их родители, а также четырехлетняя девочка.

По данным надзорного ведомства, во время экскурсии мужчина в нарушении требований безопасности не провел инструктаж о правилах поведения. Люди оказались в опасной близости от хищников, в результате один из них напал на ребенка.

Отмечается, что леопард разворовал девочке свитер, сама малышка не пострадала, но была сильно напугана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Как уточняют «Вести. ru», инцидент случился в цирке им. Никулина. Девочке пришлось пройти курс вакцинации от бешенства, она получила серьезную психологическую травму.

Леопард по кличке Джерси, который напал на ребенка, живет в частном доме в подмосковной Истре вместе со своим владельцем – дрессировщиком Дмитрием Давыдовым.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

Лукашенко пригрозил Западу закрытием торговых границ. / ОМОН гоняется за студентами и преподавателями вузов по всему Минску. / Москва готова платить: Минфины России и Белоруссии обсуждают рефинансирование госдолга. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»