Родители, выдохните! Путин поставил точку в вопросе о дистанционном обучении

Президент России Владимир Путин заявил, что переход на дистанционное образование нецелесообразен. Выступая на Всероссийском открытом уроке, он также подчеркнул, что пандемия Covid-19 доказала, что Россия – «не только страна-бензоколонка».

По словам президента, дистанционное обучение продемонстрировало свои преимущества, но полный переход на такой формат исключен.

«Онлайн-обучение приобрело широкое распространение, так же как и работа на так называемой удаленке. Это, безусловно, факт сегодняшнего дня, который будет иметь место, будет развиваться и в будущем. Никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему, повторю: планов таких нет просто», – цитирует его пресс-служба Кремля.

Президент выразил уверенность, что дистанционка должна дополнять традиционные способы получения знаний, но полностью заменить реальное обучение не может.

«Без всяких сомнений, здесь не только важен элемент общения с преподавателем, здесь важен элемент общения и с одноклассниками. Почему? Я уже сегодня об этом сказал, потому что наибольших результатов добиваются те люди, которые умеют работать в команде, умеют распределять роли, узко, специально действовать, слагая затем все достижения каждого в общий успех команды. Но это очень трудно сделать, если не общаться со своими сверстниками», – подчеркнул президент.

При этом Путин отметил, что «в общем и целом» страна оказалась готова к вызовам, которые поставила пандемия.

«Технологически мы оказались готовы. С точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – заключил президент.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

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