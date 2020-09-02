В Москве грузчик избил народного артиста России

Московский грузчик, избивший народного артиста России Юрия Шлыкова, обратился с заявлением в полицию. Инцидент произошел в подъезде дома на Комсомольском проспекте. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Заявления в полицию подали оба участника стычки. Причиной конфликта стал оставленный кем-то мусор, передает ТАСС со ссылкой на источник. 67-летний Юрий Шлыков сделал замечание двум находившимся рядом грузчикам, в ответ те принялись бить его руками и ногами. По информации агентства «Москва», вторым участником драки был гражданин Юрий Панов.

Оба мужчины от госпитализации отказались.

Народный артист России Юрий Шлыков снимался, в частности, в фильмах и сериалах «Марьина роща», «Журов», «Выстрел», «Кровавая барыня», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», был режиссером фильма «Собака на сене» (2006).

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.09.20

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