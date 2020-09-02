В московском метро тестируют оплату проезда лицом

В Москве тестируется система оплаты, позволяющая оплачивать проезд по скану лица. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы, один из этапов испытаний завершится к октябрю.

«В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay – с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября», – цитирует информацию «Интерфакс».

Отмечается, что система видеонаблюдения в метрополитене также поможет отслеживать загруженность поездов. Данные будут поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны.

Напомним, тотальное видеонаблюдение в подземке заработало с 1 сентября. В основном эта технология применяется для взаимодействия с правоохранительными органами. Но сейчас на ее основе будут развиваться пассажирские сервисы. В том числе, ранее анонсированная и давно ожидаемая система FacePay.

Мэрия Москвы еще в 2017 году установила более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система может установить личность человека на видео, его пол и возраст, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе. В Савеловский суд Москвы был направлен иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, однако суд встал на сторону властей.

Как сообщал РИА «Новый День», нынешним летом российские школы предложили оборудовать «умными» камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которые будут вести контроль на входе в учебное заведение, а также записывать происходящее в классах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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