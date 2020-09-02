Роспотребнадзор: школьники не дадут резкого роста заболеваемости Covid-19

Старт нового учебного года не приведет к резкому росту заболеваемости Covid-19, считают в столичном управлении Роспотребнадзора. К такому выводу специалисты пришли после изучения популяционного иммунитета. При этом глава московского управления ведомства Елена Андреева признала, что бессимптомно болеющие дети могут быть опасны для педагогов.

«У нас на сегодняшний момент и дети, и студенты вузов вышли на учебу. В среднем из количества заболевших в Москве – на сегодняшний момент это 263 тыс. 685 человек – дети составляют примерно 7%. При этом большая часть выявленных – это бессимптомные дети, которые были в контакте, – заявила Андреева. – В этой ситуации мы понимаем, что они, наверное, будут у нас болеть, но у них болезнь проходит очень легко или в бессимптомной форме, и они, скорее, могут быть опасны для педагогов, которые могут быть возрастные и в школах, и в вузах».

В Москве в этом году будет усилен охват вакцинацией от гриппа учителей, детей и медиков, чтобы сформировать им защиту от коронавируса на случай ухудшения эпидобстановки, сообщает агентство «Москва».

На основании данных исследования популяционного иммунитета в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что дети и студенты чаще всего болеют бессимптомно, и поэтому резкого прироста статистики именно заболеваний не произойдет.

«Мы можем выявлять у них заболевания по тестам, но именно клиническое проявление болезни – мы считаем, скорее всего, резкого подъема не произойдет», – сообщила Андреева.

В Москве учебные заведения, находящиеся в ведении городского департамента образования, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора приняли меры для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. В частности, потоки школьников разведены по разным входам в здания и по времени начала уроков, вне классов учителя обязаны носить маски, регулярно проводятся уборка и дезинфекция помещений и оборудования.

При этом новые правила уже вызвали негодование родителей московских школьников. На странице в Инстаграм мэра Москвы Сергея Собянина пользователи пишут, что из-за сдвинутого времени уроков дети не успевают на занятия в секции, где занимались до этого много лет. «Это не первая и не вторая смена, не пойми чего! – возмущаются горожане. – Столько лет и усилий теперь полетят в трубу!!! Дети не успевают никуда! Кому вообще в голову пришла сия светлая мысль, одним росчерком пера закрыть для детей возможность заниматься в любимых секциях? Кто подскажет, куда можно написать пожаловаться? Может, есть петиция?».

Департамент образования ответил обозленным горожанам, что им следует «обратиться к директору с просьбой организовать индивидуальный учебный план для вашего ребенка». Судя по ответам родителей, руководство школ действительно находит выход и разрешает школьникам пропускать занятия. «Конечно, директор пошел нам навстречу и ребенку теперь придется самостоятельно изучать предметы. Но это не выход из ситуации», – оценили ситуацию жители столицы. «Родителям пора собраться со всех школ, и пойти к мэрии», – предлагают москвичи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.09.20

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