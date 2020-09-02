В Москве раскрыта банда теневых финансистов: они вывели из РФ несколько миллиардов

В Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию и кассовое обслуживание, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 193.1 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты деньги, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи. Отмечается, что при задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик – выбросил в окно своей квартиры документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступлений.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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