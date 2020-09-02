«Убить можно и карандашом»: охранники школ и детсадов не способны защитить детей от насилия – мнение экспертов

В России недостаточное внимание уделяется качеству охранных организаций, которые работают в образовательных учреждениях. По оценкам экспертов, именно с этим связаны трагедии в школах и детских садах, передает корреспондент РИА «Новый День». При этом, по их мнению, полностью исключить опасность подобных инцидентов, даже с хорошей охраной, невозможно, так как человек, который захотел убить, может это сделать и карандашом, и голыми руками.

Комментируя трагедию, которая произошла в одном из детских садов Воскресенска, где муж зарезал свою жену на глазах у детей, президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский отметил, что этого могло не произойти, если бы женщина-охранник не пустила мужчину в здание. При этом он отметил, что фирма, которая занималась охраной, имела все соответствующие документы – дело в попустительском отношении, которое характерно для многих работников сферы.

«У охранной организации была лицензия на деятельность по охране объектов, в отношении которых предъявлены требования по антитеррористической защищенности. У фирмы были все документы. Женщина-охранник имеет удостоверение и карточку частного охранника, кнопку она нажала сразу, как только обнаружила, что происходит правонарушение. Единственный огрех, который мне бросился в глаза, из информации по СМИ, она допустила супруга работника организации. Он заявил, что ему нужно забрать ключи у жены. Конечно, признаем откровенно, он в любом случае туда, наверное, попал бы. Но мужчина (убивший жену – прим. ред.) не имел правового статуса находиться на территории организации», – сказал он.

По словам эксперта, все это показывает, что необходимо больше внимания уделять компетенциям охранников, которые не должны воспринимать свою работу, как временное место, где можно отсидеться.

«Но еще раз добавлю, наличие удостоверения охранника мало для охраны образовательной организации. Охранник – работа, которая требует постоянного обучения», – подчеркнул он.

«К тому же, не всегда тендеры выигрывают организации, которые могут профессионально организовать услуги охраны», – добавил Саминский.

В то же время эксперт подчеркнул, что охранники не способны решить проблему насилия в образовательных учреждениях.

«Мы можем загородиться колючими проволоками, но кто хочет – пронесет оружие. Убить могут и карандашом», – сказал он.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец согласилась, что необходимо комплексно решать проблему.

«Мне кажется, что мы должны говорить о мировоззренческом кризисе, который переживает наше общество. Если муж решил убить свою жену, то не имеет большого значения, где он это сделает, как это кощунственно не прозвучало», – сказала она.

Она пояснила, что даже если у каждого входа в школу или вуз будет стоять охранник, это может не предотвратить угрозу жизни и здоровью со стороны сверстников.

«Если кто-то решил причинить вред, он может сделать это голыми руками. Мы видим усиливающуюся жестокость по отношению к близким, к одноклассникам, учителям. Я не думаю, что усиление проверок как-то помогут улучшить ситуацию. Более того, они могут усугубить, так как это дополнительная нагрузка и без того сложные условия работы, особенно, в пандемию», – считает Волынец.

В современном мире и взрослые, и дети испытывают постоянные психологические перегрузки, отметила она.

«Мы должны особое внимание уделять психологическому здоровью, потому что данные преступления – следствие напряжения, которое есть у нас. Дети достаточно жестоко друг друга травят. Нужно вернуться к базовым понятиям, как в советское время. Стало меньше доброты, а, как говорится, свято место пусто не бывает. Там, где нет заботы и доброты, появляется злость и агрессия. И кто-то выражает эту агрессию на других», – заключила эксперт.

Как сообщал РИА «Новый День», 31 августа 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада и нанес несколько ранений своей супруге, которая работала младшим воспитателем. Охранник успел нажать тревожную кнопку, однако к приезду правоохранителей женщина скончалась от полученных травм.

Напомним, в октябре прошлого года вооруженный ножом мужчина проник в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре во время тихого часа и убил шестилетнего ребенка. Он объяснил следователям свои действия заклинанием, которое прочитал в книге.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали.

Москва, Мария Вяткина

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