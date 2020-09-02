Эксперты: Школы не могут выполнить коронавирусные рекомендации Роспотребнадзора

Большинство школ и образовательных учреждений России будут вынуждены пойти вопреки рекомендациям Роспотребнадзора и Минпросвещения, которые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией предписали открыть запасные входы. Об этом, как сообщил корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский отметил, что российские образовательные учреждения усиленно готовились к началу учебного года.

«Были привлечены все структуры, кинологическое обследование каждого объекта, запрет на ремонтные работы, чтобы под видом этих работ ничего не могло произойти, соответствующая подготовка в связи с коронавирусом. Была проделана огромная работа над расписанием, развели потоки и группы людей. Были открыты вторые входы, где это необходимо. Они обеспечены постами охраны, но там, где есть деньги у образовательной организации», – сказал он.

Эксперт пояснил, что открывать запасные входы довольно дорого. «В Москве в настоящий момент пост невооруженной охраны в месяц стоит 135 тысяч рублей. Там, где нет возможности выставить охранника, школа выставляет администратора», – сказал он.

При этом, Саминский отметил, что большинство учреждений постараются входы не открывать и «разводить потоки учеников расписанием».

Эксперты пояснили, что финансировать пост охраны на запасном выходе должны региональные власти, но далеко не все имеют такую возможность.

В этой связи председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец отметила, что если школа не изыскивает средств, она фактически нарушает рекомендации Роспотребнадзора и Минпросвещения.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с 1 сентября должна возобновиться очная форма обучения в школах, средних специальных и высших учебных заведениях страны. Она подчеркнула, что решение принято, исходя из полученных знаний о коронавирусной инфекции нового типа, но все же это остается определенным вызовом. Она отметила, что ношение масок будет обязательным требованием.

Ранее стало известно, что будет произведено разграничения потоков учащихся школ. В Роспотребнадзоре подготовили особое расписание, согласно которому учащиеся будут максимально разобщены. Обязательной станет термометрия для детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал. Те, кто окажется под подозрением заражения ОРВИ, будут изолированы.

Школам рекомендовано рассаживать детей на расстоянии 1,5 метра, а все массовые мероприятия будут отменены. За каждым отдельно взятым классом должен быть закреплен собственный кабинет, где будет проводиться санитарная обработка на регулярной основе. В столовую будут пускать по особому графику.

Родители школьников волнуются, хватит ли постоянно закрепленных кабинетов на все классы, а также времени и персонала на их своевременную санитарную обработку.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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