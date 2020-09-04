Московская духовная академия ушла на карантин из-за коронавируса у ректора

В Московской духовной академии (МДА) введен карантинный режим из-за выявленного коронавируса у ректора – епископа Звенигородского Феодорита. В ближайшее время все сотрудники и студенты учебного заведения пройдут проверку на Covid-19, сообщается на сайте академии. При этом 1 сентября учащиеся и преподаватели собирались на общий молебен в Троицком соборе.

Дистанционное обучение введено в МДА с 3 сентября по согласованию с учебным комитетом и руководством Троице-Сергиевой лавры. «Чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами академии, – говорится в сообщении. – Болезнь протекает в легкой форме, владыка ректор чувствует себя хорошо».

Пока больше ни у кого из сотрудников или студентов учебного заведения коронавирусная инфекция не обнаружена, однако в ближайшее время всем им предстоит пройти обязательные тесты.

«В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты», – пообещали в МДА.

В инстаграм-аккаунте академии говорится, что учебный год начался с традиционного молебна в Троицком соборе, куда преподаватели и студенты по традиции пришли организованной колонной. Судя по фотографиям, на мероприятии почти все участники были в масках. «После молебна в Троицком соборе ректор, преподаватели и студенты собрались для общей фотографии на ступенях колокольни Лавры, а позже молились за литией по почившим наставникам на академическом кладбище», – отмечается в сообщении. На общих фотографиях участники находятся без масок, причем в первом ряду стоит ректор МДА.

Напомним, в Москве в этом году из-за пандемии коронавируса были отменены все массовые торжественные мероприятия в школах, посвященные 1 сентября. Праздники были устроены только локально для учеников первых классов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.09.20

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