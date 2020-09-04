«Думаете, теперь ей не страшно?» Курьера Delivery Club уволили после попытки добиться свидания дома у клиентки

Компания Delivery Club пообещала скрыть от курьеров службы доставки номера клиентов. Такое решение было вызвано скандалом с попыткой одного из них добиться свидания дома у москвички, которая заказала еду из ресторана.

«Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения», – цитирует заявление Delivery Club агентство «Москва».

Об инциденте с курьером Delivery Club сегодня рассказала в Facebook знакомая москвички Хельга О.

«Сегодня моя подруга после получения доставки из ресторана, получила такую смс от курьера. Хочу придать огласке, потому что после обращения к вам, вы предложили ей промокод 200 рублей на следующий заказ. Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она «понравилась» в определенном смысле, знает ее телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?», – поинтересовалась она у Delivery Club.

Из опубликованных скриншотов переписки понятно, что курьер спрашивает у девушки, одна ли она дома, и пишет, что она ему очень понравилась. Москвичка отвечает, что она замужем. «Почему вы мне задаете такие вопросы?», – интересуется она после того, как курьер спрашивает, дома ли муж. «Мог бы зайти на полчасика и провели бы вместе время», – отвечает курьер.

Пользователи соцсетей верно отреагировали на случившееся. «Ужас. Лишний раз теперь подумаешь, прежде чем заказывать на дом», «Товарищ может оказаться обидчивым маньяком, знающим твой адрес», пишут они.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.09.20

Все больше россиян не согласны на зарплату в конверте. / В Перми экстренно сел самолет «Аэрофлота» из-за смерти ребенка на борту. / «Придется поежиться»: Гидрометцентр пообещал предупредить москвичей о приходе бабьего лета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»