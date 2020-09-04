Выйдет после единого дня голосования: в Москве арестован директор «Открытой России»

Исполнительный директор «Открытой России», один из организаторов компании «НЕТ!» Андрей Пивоваров отправлен под арест на 14 суток. Об этом сообщила пресс-служба «Открытой России».

Тверской суд Москвы признал его виновным по ч. 3 ст. 20.2 КоАП («Нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов, максимальное наказание») за сбор подписей в рамках кампании «НЕТ!» против конституционной реформы, который прошел на Пушкинской площади в Москве 15 июля.

В «Открытой России» отметили, что Пивоваров выйдет на свободу уже после единого дня голосования 13 сентября и всего периода досрочного голосования. В организации сочли это попыткой «помешать независимым кандидатам из разных регионов выиграть выборы разных уровней и пошатнуть позиции «Единой России».

Как сообщал «Новый День», на 15 июля в Москве был анонсирован митинг против внесения изменений в Конституцию, однако мэрия города запретила его проведение. Организаторы кампании «НЕТ!» предложили выйти на Пушкинскую площадь и поставить подпись за обжалование результатов голосования по изменению Конституции. При этом предполагалось, что для этого люди будут стоять в очереди «с соблюдением социальной дистанции».

По словам известного политолога, директора Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Бориса Кагарлицкого, который оказался очевидцем происходящего, первоначально сбор подписей проходил довольно спокойно, однако ближе к вечеру людей стало больше, акция перешла в стихийное шествие.

В результате, по данным МВД, было задержано 132 человека. «ОВД-Инфо» сообщил о 147 задержанных.

31 июля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой за участие в несанкционированной протестной акции против конституционной реформы 15 июля.

Москва, Мария Вяткина

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