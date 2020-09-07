В Совфеде предложили ввести в России безусловный базовый доход. Но получать его будут не все

В России могут ввести дополнительную социальную выплату безработным, первоначальные средства на эти цели предполагается взять из Фонда национального благосостояния. Соответствующее предложение председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит сегодня помощнику президента РФ Максиму Орешкину. Речь идет о безусловном базовом доходе, передает ТАСС.

Выплата представляет собой регулярное социальное пособие, которое гарантирует безработным гражданам «минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения»», говорится в письме. Кутепов пояснил, что даже повышение пособия по безработице и разовые выплаты на детей во время пандемии не позволили россиянам компенсировать утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни. Сенатор выражает уверенность, что финансовые резервы РФ позволяют ввести в стране безусловный базовый доход, а дополнительным источником его финансирования станут средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса».

В письме отмечается, что программа может стартовать уже в 2020 году и продолжиться до 2025 года. Первые расходы на ее реализацию предложено изыскать в Фонде национального благосостояния, а затем проект заработает на полную мощность, и дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ компенсируют первоначальные расходы.

Сенатор напомнил, что по расчетам Минтруда к концу этого года в России численность безработных может возрасти до 5,5-6 млн человек. Для того, чтобы обеспечить им и их семьям удовлетворение минимальных потребностей, нужно платить им не менее трех прожиточных минимумов в месяц, что обойдется бюджету в 2,183 трлн рублей в год, подсчитал Кутепов.

На 31 августа в стране было зарегистрировано почти 3,63 млн безработных, в 47 регионах число таких граждан увеличилось в пять и более раз. В частности, в Забайкальском крае за время пандемии количество безработных выросло в 12 раз, в Ульяновской и Ленинградской областях – в 10 раз, в Калининградской области – в 9 раз. «Наибольшее количество высвободившихся работников в Центральном федеральном округе (854,7 тысяч человек), наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе (284,2 тысяч человек), – цитирует агентство письмо сенатора. – При этом, если рассматривать указанные показатели в сравнении с периодом октябрь – декабрь 2019 года, то прирост высвободившихся работников составляет: 20 тысяч человек в Дальневосточном федеральном округе, 106-141 тысяча человек в Южном, Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, 185-221 тысяча человек в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах».

Эксперимент по введению безусловного базового дохода в условиях пандемии и последовавшего за ней кризиса ранее начали власти Германии. По информации телеканала «МИР 24», в этой стране 120 человек ежемесячно будут получать по 1200 евро в течение трех лет.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 07.09.20

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