Сбитый в Ливии российский пилот – фейк

В телеграм-канале Fighterbomber появилось видео, на котором неизвестный человек по-русски утверждает, что является российским пилотом, а его самолет был сбит. В кадре виден лежащий на земле парашют и обмундирование пилота. Место съемки – пустыня.

Летчик заявляет, что находится в 45 км от некоего аэродрома и до появления спасательного борта его могут достать «враги». Данное видео сразу стали использовать для доказательства мнимого российского присутствия в Ливии.

Однако в самом ролике ничего не указывает на локацию и время, а также сам факт сбития самолета. На кадрах также не были показаны обломки самолета и дым. При этом никаких заявлений и сообщений о сбитом истребителе нет как от Ливийской национальной армии, так и от Правительства национального спасения.

Нет уверенности даже в том, что в кадре русский, так как его лицо при монтаже было закрыто черным квадратом, за которым может скрываться ливиец, американец или турок. Не видно даже губ, поэтому голос легко мог быть наложен за кадром.

Между тем, телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL уже сообщил, что, по их информации, данное видео было снято на плановых учениях, в рамках которого стояла задача – обнаружить и эвакуировать сбитого пилота.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.20

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