В Москве до 11 сентября объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе до 11 сентября объявлен «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. По данным Гидрометцентра РФ, с 11:00 9 сентября до 21:00 11 сентября ожидаются дожди, сильный ветер, местами с порывами до 17-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, к выходным погода начнет улучшаться. В субботу, 12 сентября, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Температура днем 14...19°. Ветер западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 13 сентября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью 5...10°, днем 16...21°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Начало следующей рабочей недели также ожидается довольно теплым. В понедельник столбик термометра будет показывать 13…18°, ветер 4 м/с, возможны кратковременные дожди. Во вторник, 15 сентября, переменная облачность, 12…17°, ветер 6 м/с.

Москва, Мария Вяткина

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