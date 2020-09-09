В Москве осудили фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг оппозиции Белоруссии

В Москве суд признал виновными и оштрафовал пять болельщиков ЦСКА за то, что они вывесили на стадионе бело-красно-белый флаг оппозиции Белоруссии. Кроме того, молодые люди кричали «Жыве Беларусь» после того, как белорусский нападающий команды Илья Шкурин забил победный гол в ворота команды «Тамбов».

Дело фанатов сегодня рассматривал Савеловский суд столицы. В итоге курьер строительной компании Дмитрий Голембевский был признан виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, и оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщает агентство «Москва». Молодому человеку также запретили в течение года посещать спортивные мероприятия. Свою вину он не признал, пояснив, что никакую политическую акцию не проводил, а хотел проявить солидарность с жертвами произвола сотрудников полиции.

Голембевский настаивал, что флаг вывешивал он один, однако суд не поверил ему и признал виновными в правонарушении также Александра Никитина, Евгения Александрова, Артема Градовского и Александра Руднева – их оштрафовали на 3 тысячи каждого и запретили полгода посещать матчи. В решении суда говорится, что все они провели «публичное мероприятие, не предусмотренное положением (регламентом) проведения официального спортивного мероприятия, а именно – растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров».

15 августа на матче второго тура Премьер-лиги ЦСКА – «Тамбов» было задержано около 15 человек.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 09.09.20

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