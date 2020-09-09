МИД заявил послу Германии протест по ситуации с Навальным

Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в МИД России.

В опубликованном на сайте МИДа сообщении говорится, что РФ категорически не согласна «с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене.

Ранее в среду Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД РФ, где находился в течение почти двух часов, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, выполнявшего рейс «Новосибирск – Москва». Лайнер экстренно сел в Омске и оппозиционера госпитализировали. Спустя два дня по настоянию родных Навального перевезли в Берлин. Немецкие врачи из клиники Charite после ряда тестов сообщили о подозрениях, что оппозиционер был отравлен «Новичком». Никаких доказательств по этому поводу Берлин Москве не представил.

Москва, Елена Васильева

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