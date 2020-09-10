В Москве из-за единого дня голосования перекроют участок дороги у ЦИКа

В Москве из-за проведения единого дня голосования перекроют переулок у здания Центральной избирательной комиссии.

Как сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения, участок Большого Черкасского переулка от Старопанского переулка до Малого Черкасского переулка будет закрыт для движения с 08:00 11 сентября до 18:00 14 сентября.

Напомним, 13 сентября в Москве пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выберут двух депутатов. Онлайн-голосование в городе пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.20

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