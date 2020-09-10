Главный нарколог рассказал, почему в России пьют меньше алкоголя, чем в странах бывшего соцлагеря

Россия занимает далеко не первое место в мире по количеству потребляемого алкоголя на душу населения, уступая лидерство в этом вопросе странам бывшего социалистического содружества. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн. Такое положение дел он объяснил большим количеством проблем на территории бывшего соцлагеря.

В Европе в год выпивается 12-13 литров спирта на душу населения, в России эта цифра составляет 9,5, сообщил специалист. «На первом месте – Балтия, Венгрия, страны бывшего социалистического содружества. Я думаю, что просто население в этих странах находится в более сложной психологической ситуации, – пояснил он. – Думаю, там и экономических проблем достаточно, и демографических, и так далее. А Россия на подъеме, в России из года в год все меньше пьют, и все больше работают, и это правильно».

По словам Евгения Брюна, по количеству потребляемого алкоголя Россия сейчас сравнима с другими странами, где он свободно продается. «Это Европа, обе Америки, Австралия, может быть, Турция, где свободно продается алкоголь, но есть культурные запреты на его потребление», – отметил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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