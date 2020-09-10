Эксперт: алкоголь и курение повышают шансы заразиться коронавирусом

Алкоголь и курение не помогают защититься от коронавируса, а только увеличивают шансы заражения, при этом за время действия режима самоизоляции в России население стало больше пить. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

«Если мы произносим слово «алкоголь», мы сразу понимаем, что там находится спирт – как бы мы его ни называли: пиво, вино, водка и т.д. А спирт, С2Н5ОН – растворитель, токсическое вещество и его присутствие в организме повышает проницаемость мембран, – пояснил он. – Мембрана в наших клетках – это основной барьер, который препятствует проникновению инфекции. Поэтому любая доза алкоголя увеличивает шансы заражения. То же самое, кстати, касается и табака, который своим раздражающим действием также разрушает мембрану и повышает шансы заразиться».

Между тем, во время режима самоизоляции депрессия и незанятость привели к тому, что в России выросло потребление алкоголя. «Причем не столько среди больных алкоголизмом, сколько среди людей, формально не являющихся… есть люди с хроническим алкоголизмом, с пагубными последствиями, а есть просто злоупотребляющие люди, которые пьют примерно – если в ежедневном выражении – по 50-60 мл крепкого алкоголя в день, – сообщил эксперт. – Это уже люди, злоупотребляющие алкоголем. За счет этих людей потребление выросло».

Кроме того, подчеркнул он, по сравнению с прошлым годом выросла и смертность от алкоголя в работоспособном возрасте. «Это нас очень насторожило, – признался Брюн. – Правда, Росалкогольрегулирование говорит, что после отмены карантина количество продаваемого алкоголя вновь упало. Так что будем надеяться, что ситуация нормализуется».

Данные опроса россиян, проведенного в период самоизоляции общественным движением «Стройная Россия, говорят о том, что рост потребления алкоголя в это время заметили более 40% респондентов, причем более 17% заявили, что пить люди стали значительно больше. Молодежь в основном отдает предпочтение легким напиткам, а люди старшего возраста – более крепким. «Чем старше возраст – тем крепче градус», – отметила глава Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова. Основными причинами роста потребления алкоголя во время карантина россияне назвали скуку, отсутствие альтернативных способов проведения досуга, а старшее поколение пояснило, что таким образом снимает стресс. При этом 47% опрошенных заявили, что сами вообще не употребляют алкогольные напитки.

Кроме того, рассказала Ванатова, респондентам задавали вопрос о том, как на их взгляд влияет употребление алкоголя на распространение коронавируса. 51% опрошенных считают, что это только усугубит и без того непростую эпидемиологическую ситуацию, и только 5% полагают, что алкоголь поможет бороться с коронавирусом.

«Многих ситуация с ковидом заставила задуматься о собственном здоровье, о том, что надо вести здоровый образ жизни», – заключила эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.09.20

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