«У нас много народов, которым пить нельзя вообще», – главный нарколог Минздрава призвал разрешить регионам запрещать торговлю алкоголем

Регионам РФ следует предоставить право ограничивать продажу алкогольным напитков, поскольку населению некоторых из них «по биологическим особенностям пить нельзя вообще». Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

До революции в России были целые уезды, которые принимали решение на своих Земских соборах о том, чтобы не продавать на этой территории алкоголь, рассказал Брюн. «А сейчас в одной из небольших автономных республик губернатор мне жаловался, хотели сократить продажу алкоголя. Но кто-то пожаловался в прокуратуру, прокуратура запретила ограничивать продажу потому, что это незаконно», – сообщил он.

«Наверное, надо наделить субъекты Федерации правом как-то ограничивать продажу алкоголя или регулировать как-то эту продажу, – заявил Брюн. – У нас много народов, которым по их биологическим особенностям пить нельзя вообще. Кстати, был указ Петра I не торговать алкоголем в Сибири и на Дальнем Востоке, и указ этот никто не отменял, если мы преемственная страна».

Между тем, в ряде субъектов РФ власти и так регулярно вводят запрет на продажу алкоголя в определенные дни и ограничивают торговлю такими напитками в ночное время суток. Например, в Екатеринбурге 9 мая и 24 июня объявили свободной от алкоголя зоной центр города, в Тюменской области запретили продавать алкоголь в День молодежи 27 июня и в День города 26 июля, в Пермском крае объявили трезвыми День ВДВ 2 августа и День знаний 1 сентября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.09.20

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