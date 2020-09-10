Эксперт: Российскую молодежь пандемия скорее развлекла

Пандемия коронавируса и режим изоляции в большей степени ударили по психике взрослых, а не детей. Об этом заявила руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Оксана Иванникова на пресс-конференции, посвященной проблеме самоубийств в России.

«Там, где есть угроза потери работы, где однозначная потеря дохода, это взрослые проблемы. У детей были, например, такие обращения: я влюблена в мальчика, а мы теперь не видимся. Да, это проблема. Безусловно, психолог помогает ее пережить, и дает какие-то лайфхаки как действовать и как эти первые чувства не потерять», – рассказала она, отметив, что ситуация с пандемией «молодежь скорее развлекла».

Для части детей и подростков домашний режим обучения оказался даже удобнее ежедневных походов в школу, а стресс в основном испытали те, кто учится в выпускных классах, отметила эксперт. «Но никакого всплеска суицидальных звонков мы не отмечаем, – заявила Иванникова. – И никаких особенных проблем, которые могут привести к суицидальным попыткам мы не замечаем».

Традиционно опасным периодом для подростков является весна, предупредила она. «Здесь все сходится в одну точку: это любовь, чаще всего несчастная, это грядущие экзамены, стресс и боязнь не справиться, потому что родителям кажется, что непоступление в институт из-за низких баллов – это катастрофа, которую никто не переживет», – пояснила представитель Фонда.

«Будьте просто внимательны к своим детям, – обратилась Оксана Иванникова к родителям российских детей и подростков. – Разговаривайте с ними, узнавайте не только какую оценку он получил в школе, но и чем он вообще дышит, о чем мечтает, с кем дружит. Потому что если ребенок пытается покончить с собой, то он просто не видит выхода. Это либо ситуация, в которой он не может признаться родителям, и это значит, что у них не очень доверительные отношения, он боится их реакции, либо это ситуация, которую он просто не может пережить. Конечно, родитель должен быть самым близким человеком для ребенка и поддержать его».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.09.20

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