В Москве педофил напал в подъезде на двух девочек

В Москве задержали молодого мужчину, которого подозревают в нападении на двух маленьких девочек и попытке изнасилования. Детей спасло только то, что они принялись кричать. Следствие уже выступило с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, оба нападения произошли 9 сентября на востоке Москвы. В тот день молодой мужчина заметил на улице девочку, которой не исполнилось еще 14 лет, и пошел за ней в подъезд дома. Там он набросился на несчастную и попытался ее изнасиловать – однако девочка стала сопротивляться и закричала. Педофилу пришлось быстро ретироваться, однако в тот же день он повторил нападение в другом районе Восточного округа столицы. Там маленькая девочка также успела закричать, и негодяй сбежал.

По подозрению в двух нападениях на детей полицейские задержали 18-летнего жителя Москвы. Ему уже предъявлено обвинение.

Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Москва, Алевтина Белова

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