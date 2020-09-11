В Москве вместе с тараканами отравили троих маленьких детей

В Москве возбуждено уголовное дело после отравление женщины и ее троих детей во время дезинсекции квартиры. Сейчас правоохранительные органы ищут компанию, которая пыталась уничтожить тараканов, а в итоге отправила в больницу четырех человек.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, инцидент случился в одном из домов на юге столицы. После проведения дезинсекции в квартире молодая мать и ее трое детей – младенец, которому не исполнился год, двухлетний и четырехлетний ребенок – почувствовали себя плохо. В итоге все четверо оказались в больнице.

Сейчас следователи выясняют, какая именно компания проводила дезинсекцию и какими препаратами. «В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники компании», – отметили в столичном следственном главке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.20

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