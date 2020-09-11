На москвичку, отдыхавшую на диване, с крыши упал строитель

В московской коммуналке строитель через проломившиеся перекрытия упал прямо на девушку, которая отдыхала на диване. Инцидент произошел в доме в Печатниковом переулке. Шокированную москвичку увезли врачи, строитель также получил травмы.

Видео из злополучного дореволюционного дома опубликовал телеграм-канал Mash. Рабочие занимались ремонтом на крыше здания, внезапно балки и перекрытия под одним из них проломились, и он вместе с остатками конструкций оказался в чужой квартире. В итоге пострадала 28-летняя горожанка, на которую свалился мужчина, – врачи обнаружили у нее травму головы. Соседи вызвали пострадавшей скорую помощь. Строитель, по информации канала, медиков не дождался – его эвакуировали коллеги.

Сейчас дом эвакуирован, оперативные службы проверяют его состояние.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 11.09.20

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