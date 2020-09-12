Звезды Голливуда пожелали социологу Шугалею верить в скорое освобождение

Американские актеры Дольф Лундгрен, Чарли Шин и Винни Джонс записали видеообращение в поддержку незаконно удерживаемого в ливийской тюрьме «Митига» социолога Максима Шугалея.

В частности, Дольф Лундгрен пожелал россиянину не сдаваться и помнить о свободе, которая ждет его впереди. Беречь себя и не терять веры пожелал звезда боевиков Чарли Шин.

Продолжение фильма «Шугалей» вышло на телеканале НТВ 6 сентября. Кинокартина «Шугалей-2» основана на реальных событиях, происходящих в североафриканской стране. Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана незаконно удерживают в Ливии с 2019 года. Они находятся в тюрьме «Митига», подконтрольной боевикам RADA, которые подчиняются так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Главным успехом кинокартины станет возвращение социолога домой. Для достижения этой цели необходимо добиться еще большего общественного резонанса как в России, так и за рубежом – в Европе и на Западе. Англоязычная версия фильма о Шугалее появилась 11 сентября на платформе YouTube. Благодаря этому историю российского социолога узнают и зарубежные зрители.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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