Синоптики пообещали Москве серьезное похолодание

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая погода, а к концу недели – серьезное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночная температура воздуха может опуститься до 3 градусов.

Во вторник, 15 сентября, ночью преимущественно без осадков, в Москве – 7...9°, по области 4...9°. Днем в Подмосковье местами возможен небольшой дождь, температура в Москве 15...17°, по области 13...18°.При этом вероятен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В среду, 16 сентября, осадки не прогнозируются. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°, днем 15...17° и 13...18°, соответственно.

В четверг, 17 сентября, ночью по области вновь возможен местами небольшой дождь, в Москве 9...11°, по области 6...11°. Днем также ожидается дождь, местами гроза, в Москве 18...20°, по области 17...22° при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В пятницу, 18 сентября, опять прогнозируется дождь. Ночью 4...9°, днем 8...13°. В субботу, 19 сентября, также возможен небольшой дождь, ночью 3...8°, днем 10...15°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.09.20

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