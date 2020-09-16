Эксперты: Россия будет делать ставку на привлечение иностранной рабочей силы

Рынок труда в России является диспропорциональным, однако распределение трудовых ресурсов до сих пор не является объектом серьезного планирования. На фоне роста безработицы эксперты продолжают обсуждать необходимость привлечения иностранных рабочей силы, в том числе, высококвалифицированной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как полагает программный советник московского бюро Международной организации по миграции Кирилл Шевченко, Россия в обозримой перспективе будет крайне нуждаться в привлечении трудовых мигрантов.

«Горизонт прогнозирования Росстата по демографическим показателям ограничен 2035 годом. Он дает нам несколько вариантов развития событий, но при любом из них мы усматриваем отрицательный демографический прирост по всем годам. Это значит, что на ближайшую перспективу мы не откажемся от иностранной рабочей силы», – сказал он.

Эксперт пояснил, что в России будет увеличиваться число экономически пассивного населения. «Следовательно, мы не сможем заместить те рабочие места за счет внутренних резервов. Мы будем вынуждены обращаться за иностранной силой», – подчеркнул он.

Шевченко также обратил внимание, что речь идет в основном о низкоквалифицированных работниках. «В Концепции государственной миграционной политики до 2025 года заложена фраза, что среди иностранных граждан, значительную долю составляют низкоквалифицированные работники, востребованность которых обуславливается «недостаточно высоким в некоторых отраслях промышленности уровнем технологического развития и организации труда», – сказал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что с учетом амбициозных планов российского правительства по цифровизации экономики и модернизации промышленности нужно сделать акцент на привлечении квалифицированной рабочей силы. «Раз уж мы будем двигаться вперед, это будет повышать нашу конкурентоспособность», – считает Шевченко.

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок со своей стороны согласилась, что качество работников, которые приезжают в Россию, нужно повышать. «Нам нужно отбирать таланты, которые приедут к нам учиться, и эти «алмазы» огранить здесь. «Тогда они будут создавать здесь, оставаться здесь и преумножать демографические показатели», – сказала она.

Примечательно, что эта дискуссия идет на фоне роста числа безработных граждан России – только по официальным данным Росстата в мае этого 6,1% (до 4,5 млн) всех трудоспособных граждан остались без работы.

Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко со своей стороны обратил внимание, что в России недостаточно развито долгосрочное планирование. «Уровень внутренней миграции в нашей стране один из самых высоких в мире. Треть населения ЦФО работает в Москве или ближайшем Подмосковье, треть населения СЗВО – в Петербурге и ближайших районах Ленобласти. Происходит феноменальная вещь: когда крупнейшие корпорации вкладывают деньги в Ленобласть, они везут туда рабочую силу из центральной России, а местные едут на работу я Якутию, Владивосток, Москву», – сказал он.

«Это «длинные вещи». Это – пространственное планирование, кадровое проектирование объекта, расчет того, как инвестиции повлияют на население регион, максимальное использование местных образовательных мощностей. Это длинный вопрос серьезного планирования, но пока это не сильно популярно», – заключил Чернейко.

Москва, Мария Вяткина

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