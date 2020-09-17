Сильные ливни и похолодание: в московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве сегодня может выпасть до 30% от сентябрьской нормы осадков, а уже в пятницу в столице резко похолодает. Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы, сегодня в столице ожидается кратковременный, местами сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 18 метров в секунду. В некоторых районах города пройдут ливни, синоптики ожидают, что местами может выпасть до 20 мм осадков. Это почти треть месячной нормы сентября, которая составляет 65 мм.

Столбики термометров в четверг не поднимутся выше 22 градусов. Ночью дожди продолжатся.

Грозу и ливень в столицу к полудню принесет активный холодный атмосферный фронт, который проходит с запада на восток, сообщает Гидрометцентр России. В московском регионе из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности – это означает, что погода потенциально опасна для человека. В столице предупреждение будет действовать до 15 часов 18 сентября, в Подмосковье – до 21 часа пятницы.

Холодная погода накроет Москву в пятницу: синоптики прогнозируют, что день будет дождливым, он пройдет при 11-13 градусах выше ноля и порывистом ветре. В ближайшие выходные воздух прогреется лишь до 15 градусов тепла, дожди продолжатся. Потепления жителям столицы стоит ждать только на следующей неделе.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 17.09.20

Мусорные войны: советник главы «Ростеха» попал под домашний арест по делу о мошенничестве. / Глава ВОЗ призвал не надеяться на вакцину от Covid-19. / Россияне рассказали, по каким причинам пропускают работу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»