«Неминуемая катастрофа»: Михаил Ефремов готовит премьеру новой пьесы

Известный актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на восемь лет колонии, готовит представить новую пьесу о приближении неминуемой катастрофы.

Как сообщил источник «Нового Дня», пьеса была написана незадолго до скандального инцидента с артистом по его просьбе. «Актер просил найти способ передать в ней ощущение надвигающейся катастрофы», – отметил собеседник агентства, уточнив, что персонажи названы реальными именами.

Накануне стало известно, что Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра. «Ефремов на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», – сообщил секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в Telegram.

Как известно, в начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Как установило следствие и суд, артист в состоянии опьянения вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». В последствии находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 17.09.20

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