Ураган в московском регионе: повалено больше 200 деревьев, 2,5 тысячи человек остались без света, есть пострадавшие

В московском регионе в результате вчерашнего урагана пострадало 6 человек, повалено в общей сложности более 200 деревьев, без электричества осталось около 2,5 тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате падения различных конструкций и деревьев пострадали 5 человек в 3 городских округах – Солнечногорске, Жуковском и Лыткарино. В 13 городских округах ветром повалено 112 деревьев, повреждено 23 автомобиля.

Кроме этого, в 65 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение. В результате в общей сложности 2523 человек остались без электричества.

Сообщается, что к утру пятницы распиловка и уборка деревьев закончена, энергоснабжение восстановлено по штатной схеме.

Как уточняет «Интерфакс», в Москве на стадионе «Крылья Советов» в результате порывистого ветра на 33-летнего мужчину упали футбольные ворота. По предварительной информации, он получил перелом позвоночника и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме этого, в ночь на пятницу в разных районах Москвы было повалено больше 120 деревьев, повреждено свыше 40 машин.

По данным метеорологов, в некоторых районах города выпало до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм. Скорость ветра в столице во время урагана достигала 21-22 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидается облачность, температура воздуха не превысит 11-12 градусов. Дожди ожидаются менее интенсивными, чем накануне. В столице прогнозируется до 5-7 мм осадков. В регионе сохранится порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.20

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