Синоптики обещают московскому региону заморозки

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются заморозки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ниже ноля температура воздуха опустится 20 и 21 сентября.

Первые заморозки ожидаются в ночь на воскресенье в Подмосковье: похолодает до 2...7°, местами вероятно понижение температуры до -1 °. В Москве будет чуть теплее – до 5...7° выше ноля. Днем воздух прогреется в столице до 11...13°, по области до 9...14°.

Ночь с воскресенья на понедельник также будет холодной. Температура в Москве составит 4...6°, по области 2...7°, местами вновь возможны заморозки до -1°. Днем прогнозируется небольшой дождь при западном ветре порывами до 17 метров в секунду. В Москве столбики термометров поднимутся до 13...15°, по области до 11...16°.

Стоит отметить, что ранее в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в этом году включить отопление в домах раньше, чем обычно. «Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями – это очень важно в этом году», – заявил (цитата по «Росбалту») градоначальник, фактически признав связь между холодом в квартирах и ростом заболеваемости ОРВИ.

Москва, Алевтина Белова

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