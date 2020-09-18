Глава Российского союза туриндустрии прокомментировал ситуацию с обязательностью справки о коронавирусе при получении визы

Повсеместное требование справки о вакцинации от коронавируса в качестве дополнения к получению визы пока не планируется. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. «Пока такой официальной информации нет», – сказал он, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Справка о вакцинации нигде, ни в одном месте для путешествий не спрашивается официально. На сегодняшний день говорить об этом рано», – подчеркнул он.

Что касается тестов на коронавирус, которые обязаны сдавать по возвращении в Россию все туристы, то продлять отпущенный для этого трехдневный срок не следует, уверен Игнатьев.

«В течение трех дней достаточно удобно, комфортно. Сейчас есть лаборатории, которые делают тест в течение суток. Я не вижу смысла продлять этот срок на неделю. Сейчас нет очередей, можно в спокойном режиме в течение трех дней эту справку предоставить, – пояснил глава Союза туриндустрии, отметив, что «это все прекратится, когда прекратится опасность пандемии».

Игнатьев также высказал уверенность, что закрытия границ в ближайшие месяцы не будет. «Скорее всего, с осени до весны мы будем наблюдать постепенное открытие сообщения стран. Где-то, может, будут краткосрочные отклонения, но все страны сегодня понимают, что экономики такого удара, дальнейшего сдерживания не вынесут. Нужно открываться, нужно отрывать поездки между странами», – сказал он.

О том, что справка о вакцинации от коронавируса в ближайшее время станет обязательным дополнением к визе, заявил ранее на брифинге советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

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