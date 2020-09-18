Россия рискует остаться без зимних чартеров на зарубежные морские курорты

Зимой самым популярным туристическим направлением у россиян может стать Египет, однако это произойдет только в случае открытия курортных городов в этой стране. «Если Египет не откроет свои курортные города, то чартеров за рубеж зимой не будет», – сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве.

«Этой зимой самым популярным направлением может стать Египет. Как всегда, у нас Турция была летним направлением для россиян, Египет – зимнее. Но чартеры в Египет полетят только тогда, когда будут открыты популярные туристские города Шарм-эль-Шейх и Хургада, – сказал он. – Если будет оставаться возможность вылетать в Египет только в Каир, то я думаю, что большого турпотока туда не будет. Туда сейчас летает «Аэрофлот», там есть совершенно спокойно свободные емкости, люди будут летать, но не туристы – потому что трансфер от Каира в туристские регионы очень дорогой и длинный».

По словам главы Союза туриндустрии, в случае открытия курортных городов туроператоры организуют туда чартеры, и это «будет реальный зимний туристический сезон, хороший выезд к морю».

Игнатьев также отметил, что на Мальдивы и в Дубаи также назначены регулярные рейсы, и чартеры туда туроператоры, скорее всего, на зиму ставить не будут. «Там есть свободные емкости, это незагруженные российскими туристами направления. Поэтому если Египет не откроет свои курортные города, то чартеров за рубеж зимой не будет», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

Глава Российского союза туриндустрии прокомментировал ситуацию с обязательностью справки о коронавирусе при получении визы. / Американский художник собрал 50 млн долларов на покупку тела Ленина. / В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»