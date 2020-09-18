Пашаев, защищавший Ефремова, лишен статуса адвоката

Юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде артиста Михаила Ефремова, лишен статуса адвоката. Такое решение принял совет Адвокатской палаты Северная Осетия – Алания.

Пашает может восстановить статус адвоката не ранее осени 2021 года на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ, передает «Интерфакс».

Как пояснил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко, который инициировал возбуждение дисциплинарного производства, это решение – наиболее адекватное сложившейся ситуации. «Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», – подчеркнул он.

Напомним, ФПА возбудила дисциплинарное производств в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось, что юристы нарушили требования Кодекса профессиональной этики их публичной активностью по резонансному делу. Прекращения статуса Пашаева и Добровинского добивался также Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда. Судья назвала голословными доводы защиты Ефремова о том, что причиной смерти водителя фургона стали действия очевидцев, перевернувших автомобиль, или неоказание комплекса медицинских услуг. Версию адвокатов о том, что автомобилем актера управлял не он, суд счел недостоверной.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.20

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