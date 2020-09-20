Поддержавший Пригожина Барр осудил Мюллера за «криминализацию политики»

Генеральный прокурор США Уильям Барр поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, в отношении которого было возбуждено судебное дело «О вмешательстве в выборы в США». Американский Минюст его позорно проиграл, не сумев предоставить реальных доказательств.

В правовом блоге Empty Wheel накануне был опубликован материал под названием «Уильям Барр вчера защищал Евгения Пригожина». В нем разбирается речь генпрокурора США, с которой он выступал в юридическом институте Hillsdale. Автор статьи указал, что Уильям Барр жестко раскритиковал бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Барр на примере работы Мюллера продемонстрировал, что нельзя «криминализировать» политику, и объявил, что пока он находится на посту генпрокурора Соединенных Штатов, подобного больше не произойдет. Уильям Барр не говорил об обвинениях против Евгения Пригожина, но, судя по всему, речь идет о проигранном Минюстом США деле «О вмешательстве в выборы в США» против петербургского бизнесмена.

«Криминализация политики будет только усиливаться, пока мы не изменим культуру выдумывания новых правовых теорий, чтобы криминализировать все виды политического поведения», – заявил Уильям Барр.

По его словам, американские прокуроры, «вместо того, чтобы искоренять истинные преступления, оставляя оценку политических действий избирателям, слишком часто вмешивались в политический процесс».

«Совершенно неудивительно, что прокуроры продолжают делать это и сегодня, насколько это позволяют руководители министерства юстиции. Пока я генеральный прокурор, мы не будем этого делать», – подчеркнул Барр.

Генпрокурор указал, что «у администрации Обамы были люди в офисе Мюллера, пишущие свои записки в Верховном суде», и констатировал, что «возможно, это что-то объясняет».

Расследование экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» России в выборы в США продолжалось около двух лет. Однако за этот период не удалось найти ни одного доказательства «связи» между американским президентом Дональдом Трампом и Москвой. Провальное расследование обошлось гражданам США, платящим налоги, в 35 миллионов долларов. Прокурор был вынужден подать в отставку.

Минюст США в середине марта снял обвинения с компании «Конкорд». Евгений Пригожин заявил о намерении подать встречный иск и отсудить у США 50 миллиардов долларов за незаконное преследование.

Вашингтон, Светлана Антонова

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