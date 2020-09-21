ФАС снова обвинила Booking.com в ущемлении интересов гостиниц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила сервису Интернет-бронирования отелей Booking.com второе предупреждение из-за навязывания отелям и хостелам условий о соблюдении паритета цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС пояснили, что отель, заключая договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг, лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Ограничение касалось цен на проживание, а также наличия видов номеров.

В антимонопольной службе сочли, что сервис Booking.com навязывал заведомо невыгодные условия, что ущемляло интересы гостиниц, а также к ограничивало конкуренции на рынке предоставления услуг. Сервис при этом обеспечивал себе доминирующее положение среди других агрегаторов.

В ФАС отмечают, что предупреждение должно быть исполнено в течение месяца – до 18 октября. В противном случае против Booking.com будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» ранее пожаловалась в ФАС на Booking.com. По оценке организации, этот Интернет-сервис занимает долю в 70% российского рынка бронирования гостиниц.

ФАС по итогам рассмотрения жалобы сочла такие условия нарушающими принцип свободной конкуренции, и в ноябре 2019 года предписала Booking отказаться от этой практики.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.20

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