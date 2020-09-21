Осень уходит в ночной режим: синоптики определили, как изменится погода в московском регионе

В московском регионе на предстоящей неделе заметно изменится характер погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи будут по-осеннему прохладными, а днем – почти летняя температура теплее климатической нормы примерно на 5 градусов. При этом осадки не прогнозируются.

В частности, во вторник, 22 сентября, ночью в Москве и Подмосковье ожидается до 10°, а днем воздух прогреется до 22°. В среду, 23 сентября, ночью в Москве прогнозируется до 9°, днем – так же, как и накануне, до 22°.

Синоптики отмечают, что в дальнейшем, вплоть до субботы, характер погоды существенно не изменится. Ночью ожидается до 9-11°, днем – до 24°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.09.20

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