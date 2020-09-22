В школы и детсады Москвы начали подавать тепло

В социальные объекты Москвы начали подавать тепло. По заявкам отдельных школ, детских садов и больниц отопление подключают с минувших выходных.

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) пояснили, что подключение социальных учреждений обычно начинается до начала официального отопительного сезона, и занимает несколько дней, передает РИА «Новости».

Что касается жилых домов, то в них станет тепло только после решения правительства Москвы о начале отопительного сезона. Ранее мэр Сергей Собянин заявлял, что в этом году в условиях угрозы коронавируса отопление горожане получат раньше обычного, поскольку они не должны мерзнуть в квартирах и рисковать здоровьем из-за холода.

Обычно отопительный сезон в Москве начинается, когда среднесуточная температура воздуха в столице держится на уровне 8 градусов или ниже в течение пяти суток. При этом согласно данным портала Weatherarchive.ru, в сентябре столбики термометров не опускались ниже 7 градусов тепла – такая холодная ночь была только 20 сентября. Минимальная среднесуточная температура составила 7,7 градусов.

Стоит отметить, что накануне в Подмосковье глава региона уже объявил о начале отопительного сезона.

Москва, Татьяна Дорофеева

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